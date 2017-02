ARTE 01:45 bis 03:15 Filme Härte D 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Ich habe keine Gefühle zugelassen. Ich war ein eiskalter Typ, ein Block, mir war alles scheißegal." Vom Vater als Kleinkind körperlich misshandelt und von der Mutter systematisch sexuell missbraucht, hatte der Karateweltmeister Andreas Marquardt alles andere als eine unbeschwerte Kindheit. Mit 19 Monaten wurde er von seinem Vater bei Minusgraden auf den Balkon gestellt, ausgezogen und mit Wasser übergossen. Im Alter von sechs Jahren fing seine Mutter an, ihn anzufassen, zu streicheln. Mit zwölf wurde er zum Sex mit ihr gezwungen. Nach und nach wurden Frauen für ihn zu einem Hassobjekt in allen sah er die Projektion seiner Mutter. Andy etablierte sich rasch im Berliner Rotlichtmilieu und verdiente als Zuhälter Millionen. Reihenweise junge Mädchen gingen für ihn auf den Strich, unter ihnen die brave und schüchterne Marion, die stets zu ihm hielt, auch wenn er sie schlug. All die Jahre, die Andy im Gefängnis verbrachte, wartete sie treu auf ihn und glaubt an ihn bis heute. Basierend auf der Autobiografie, die Andreas Marquardt zusammen mit seinem Therapeuten Jürgen Lemke schrieb, inszeniert Rosa von Praunheim dessen Leben in Schwarz-Weiß-Bildern mit Papp-Kulissen und einem theaterhaft anmutenden Spiel. Dokumentarische Szenen, in denen Andreas Marquardt und Marion Erdmann von ihrem Leben erzählen, wechseln sich mit fiktionalen ab. "Härte" läuft im Rahmen des ARTE-Schwerpunkts zur Berlinale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Heyer (Marion) Hanno Koffler (Andy) Katy Karrenbauer (Andys Mutter) Andreas Marquardt (Als er selbst) Marion Erdmann (Als sie selbst) Ilse Amberger-Bendin (Andys Oma) Mica Bara (Polizistin) Originaltitel: Härte Regie: Rosa von Praunheim Drehbuch: Nico Woche, Rosa von Praunheim, Jürgen Lemke, Andreas Marquardt Kamera: Nicolai Zörn, Elfi Mikesch Musik: Andreas Wolter Altersempfehlung: ab 16

