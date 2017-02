ARTE 22:55 bis 00:25 Dokumentation Democracy Im Rausch der Daten D, F, NL, FIN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In der digitalen Gesellschaft werden wir zu gläsernen Menschen: Mit jedem Klick, mit jedem Telefonat, mit jedem im Internet bestellten Buch, jeder Kartenzahlung oder Videoload werden Menschen transparent und hinterlassen überall digitale Fingerabdrücke. Die Welt befindet sich im Datenrausch, die persönlichsten Informationen von uns allen sind zu einer begehrten Ressource geworden: Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts wer sie hat, hat das Geld und damit die Macht. Doch wer kontrolliert diesen Zugriff auf private Daten? Und was bedeutet das für die Gesellschaft? Regisseur David Bernet öffnet die Türen zu einer schier undurchdringlichen Welt. Zum ersten Mal in der Geschichte der EU konnte ein Filmteam so tief ins Innere der EU vordringen und die Entstehung eines Gesetzes filmisch begleiten. Bernet begleitet unter anderem in Brüssel, im Herzen der EU, die konservative EU-Kommissarin Viviane Reding und den jungen ambitionierten Grünen-Abgeordneten Jan Philipp Albrecht (MdEP) bei ihrem Kampf um ein europäisches Datenschutzgesetz ein Gesetz, das jede Form von Datentransfer schützen soll. Lobbyisten, Wirtschaftsjuristen und Aktivisten treten auf den Plan und versuchen Einfluss zu nehmen. Ein Ringen wie bei David gegen Goliath beginnt: Bürgerrechte versus Wirtschaftsinteressen. Es geht dabei längst nicht mehr nur um Big Data. Es geht um die Zukunft jedes einzelnen EU-Bürgers, um seine Privatsphäre und Sicherheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Philipp Albrecht (Himself) Viviane Reding (Herself) Ralf Bendrath (Himself) John Boswell (Himself) Katarzyna Szymielewicz (Herself) Paolo Balboni (Himself) Dimitrios Droutas (Himself) Originaltitel: Democracy - Im Rausch der Daten Regie: David Bernet Drehbuch: David Bernet Kamera: François Roland, Dieter Stürmer, Ines Thomsen, Marcus Winterbauer Musik: Von Spar

