ZDF 22:15 bis 22:45 Dokumentation 37°: Liebesgrüße aus Russland Eine Braut aus dem Katalog D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Deutsche Männer auf Brautschau im Ausland. Seit 40 Jahren floriert die Vermittlung von Traumfrauen aus dem Katalog. Früher kamen sie aus Asien, heute aus Osteuropa. Hat diese Liebe Chancen? Andreas (42) und Detlev (57) sind einsam. Sie investieren Geld und Hoffnung in eine Agentur, die ihnen in Russland die Partnerin fürs Leben vermitteln soll. Andreas absolviert einen wahren Dating-Marathon, bei Detlev sollen bald die Hochzeitsglocken läuten. "Peinlich ist es mir nicht, mein Glück in Russland zu suchen. Ich erhoffe mir einfach größere Chancen mein Deckelchen zu finden als hier in Deutschland." Schon vor seiner Dating-Reise verliebt sich Andreas hoffnungslos, zumindest in ein Foto: das von Elena (38) aus Samara an der Wolga, tief im Osten Russlands. Doch wird die junge Frau mit dem verführerischen Blick seine Gefühle auch erwidern? Ein persönliches Treffen soll Klarheit bringen. Um aber am Ende der 4000 Euro teuren Reise nicht leer auszugehen, verabredet sich der Taxi-Unternehmer aus der Nähe von Euskirchen sicherheitshalber gleich zu mehreren Dates. Sein Leidensdruck ist nach vier Jahren Alleinsein groß. Er hofft, in Russland seine Traumfrau zu finden. Kann Andreas tatsächlich in naher Zukunft eine Russin nach Deutschland einladen? "Wenn das Leben ein 400-Meter-Lauf ist, bin ich auf den letzten 100 Metern, und die möchte ich mit einer warmherzigen Frau verbringen." In Julia (46) aus St. Petersburg glaubt der 57-jährige Detlev genau diese gefunden zu haben. Schon beim ersten Treffen funkt es zwischen dem Antiquitätenhändler aus Cuxhaven und der attraktiven Psychologin, die als geschiedene Frau mit Kind in ihrer Heimat nur schwer einen neuen Partner findet. Drei Monate später macht Detlev ihr einen Heiratsantrag. Doch bis zur Hochzeit wird er noch oft nach St. Petersburg reisen müssen, es gibt viele Hürden zu nehmen. Emotional das schwierigste: Für die neue Beziehung muss Julia ihre 15-jährige Tochter zurücklassen, zumindest bis sie in Russland die Schule abgeschlossen hat. Kann das gut gehen, oder ist Julia am Ende der Preis für diese Liebe dann doch zu hoch? "37°" begleitet Andreas und Detlev bei ihrer Suche nach der großen Liebe im Ausland. Dabei geht der Film der Frage nach dem "Warum" auf den Grund: Was macht die Damen gegenüber einheimischen Singles so attraktiv? Wie kann "Mann" sicher sein, dass die Auserwählte wirklich ihr Herz verschenkt und nicht nur an Geld, Lebensstandard oder Aufenthaltserlaubnis interessiert ist? Wie wirken sich Mentalitäts- und Sprachbarrieren aus? Das Phänomen der internationalen Partnervermittlung ist heute, gerade durch das Internet, längst etabliert. In den 70er Jahren waren es vor allem Thailänderinnen und Vietnamesinnen, die als "Ehe-Migrantinnen" nach Deutschland kamen. Inzwischen ist der Osten Europas für Männer auf Brautschau das bevorzugte Ziel. Doch während früher eher wirtschaftliche Interessen asiatische Frauen nach Deutschland lockten, treibt heute speziell Russinnen auch ein demografisches Problem an. Im Schnitt haben russische Männer eine Lebenserwartung von 58 Jahren, das sind 18 Jahre weniger als bei den deutschen Männern. Die Folge: In Russland gibt es einen Überschuss von zehn Millionen Frauen. Sie sind selbstständig und selbstbewusst, sehnen sich aber nach einem Partner, wollen eine Familie gründen und müssen dafür zwangsläufig im Ausland nach der großen Liebe Ausschau halten.