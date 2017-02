FOX 22:30 bis 23:10 Serien Hart of Dixie Echte Alabama Kerle USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Zoe und Wade erfahren bei einer Schwangerschaftsuntersuchung, welches Geschlecht ihr Kind haben wird. Doch statt sich richtig über die Nachricht zu freuen, wird den beiden schlagartig eines klar: Im Grunde ist keiner von ihnen für die Familiengründung bereit. Derweil ist BlueBell in die engere Auswahl für die Ausrichtung der Football-Meisterschaft von Alabama gekommen - allerdings nur gemeinschaftlich mit der verfeindeten Nachbarstadt. Wird Lavon sich überwinden und mit seinem Erzfeind in Fillmore an einen Tisch setzen, um die Konditionen zu verhandeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Mary Lou Belli Drehbuch: Leila Gerstein, April Blair Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6