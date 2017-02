ZDF neo 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Outcast Folge: 3 Diese besondere Macht USA 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Ein ungewöhnlicher Fall von Besessenheit stellt Kyle und Reverend Anderson vor große Herausforderungen. Der Besessene scheint auf keine der üblichen Methoden zu reagieren. In der Zwischenzeit untersucht Mark den verlassenen Wohnwagen, den er mit seinem Kollegen im Wald entdeckt hat. Megan hingegen ist mit den Nerven am Ende, denn in Rome taucht eine Person aus ihrer Vergangenheit auf, von der sie hoffte, ihr nie wieder zu begegnen. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) Reg. E. Cathey (Chief Giles) David Denman (Mark Holter) Brent Spiner (Sidney) Reg E. Cathey (Chief Giles) Originaltitel: Outcast Regie: Howard Deutch Drehbuch: Chris Black Kamera: David Tattersall Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Altersempfehlung: ab 16