Zee.One 20:15 bis 23:00 Actionfilm Dilwale - Ich liebe Dich IND 2015

Wir befinden uns in der Provinz Goa, wo der Tankstellenbesitzer Raj (Shah Rukh Khan) Zeuge eines Verbrechens wird. Er konfrontiert den Dieb eines Handys, und gerät auf diese Weise mit Gangsterboss King in Konflikt. Er wird von den Männern des Oberganoven umzingelt - und siehe da, er kann sie alle allein außer Gefecht setzen. In geschickt platzierten Flashbacks erfahren wir, dass Raj eine kriminelle Vergangenheit in Bulgarien hinter sich hat, und sich in Goa eigentlich zur Ruhe setzen wollte. Sein Bruder Veer begegnet unterdessen der schönen Tramperin Ishta, die er zunächst nicht mitnehmen will. Sie überzeugt ihn jedoch davon, indem sie seinem Auto hinterherrennt. Die beiden verlieben sich schnell, doch Kings Männer bedrohen die junge Liebe. In weiteren Rückblicken erfahren wir von der tragischen Beziehung, die Raj einst zur Gangstertochter Meera führte. Diese hatte von ihrem Vater damals den Auftrag bekommen, Raj zu verführen und festzuhalten - und sich dann dummerweise in den jungen Raj verliebt. In einem packenden Showdown in Bulgarien erschossen Rajs und Meeras Väter sich gegenseitig - doch die verfeindeten Gangs ließen es für Raj und Meera so aussehen, als sei der jeweils andere Schuld am Tod des eigenen Vaters. Als die beiden sich viele Jahre später in Goa wiederbegegnen, ist die Überraschung groß: Meera und Ishta sind Schwestern. Zwei Brüder, zwei Schwestern, zwei Romanzen - und nur ein Weg, die Liebe der Vier zu retten. Lassen Sie Sich von dieser Hochglanz-Produktion mitreißen.

Schauspieler: Shah Rukh Khan (Raj) Kajol (Meera) Kriti Sanon (Ishita) Varun Dhawan (Veer) Kabir Bedi (Dev Malik) Boman Irani (King) Sanjay Mishra (Oscar Bhai) Originaltitel: Dilwale Regie: Rohit Shetty Drehbuch: Yunus Sajawal Musik: Amar Mohile Altersempfehlung: ab 12