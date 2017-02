TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Donuts im Stau USA 2005 16:9 Merken Jakes Talent zum Zeichnen wird ihm zum Verhängnis: Als er eine großbusige Mitschülerin karikiert, wird er vom Unterricht suspendiert. Um zu verhindern, dass er auch noch von der Schule fliegt, versucht sein Vater Alan, sich bei der Mutter des Mädchens zu entschuldigen - redet sich aber stattdessen immer tiefer in den Schlamassel hinein. Inzwischen hält Charlie in Alans Praxis die Stellung. Als sich eine attraktive Frau um einen Job bewirbt, hat er eine lukrative Geschäftsidee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Stephanie Erb (Mrs. Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Lincoln Kennedy (Mr. Dunlop) Candace Kita (Coco) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman