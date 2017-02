Das Erste 00:35 bis 02:10 Komödie Der Auftragslover F, MC 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Er hat Charme, sieht blendend aus, ist einfühlsam und verständnisvoll: Auf Frauen wirkt Alex (Romain Duris) wie der absolute Traummann. Allerdings wissen die meisten seiner Eroberungen nicht, dass er in geheimer Mission agiert: Denn Alex ist von Beruf Herzensbrecher. Besorgte Verwandte oder Freunde können ihn anheuern, damit er frustrierten Frauen schöne Augen macht und sie dazu bringt, endlich mit dem jeweiligen Freund Schluss zu machen. Unterstützt von seiner Schwester Mélanie (Julie Ferrier) und deren Mann Marc (François Damiens) bereitet er sich akribisch auf seine Aufträge vor und inszeniert spektakuläre Manöver, um bei seinen Zielpersonen Eindruck zu schinden. Der Aufwand lohnt sich, Alex' Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent. Es gibt für ihn nur eine Einschränkung: Er zerstört keine glücklichen Beziehungen. Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Von einem rabiaten Gläubiger unter Druck gesetzt, nimmt Alex notgedrungen den lukrativen Auftrag des schwerreichen Blumenhändlers Van Der Becq (Jacques Frantz) an. Dessen Tochter Juliette (Vanessa Paradis) schwebt mit ihrem Verlobten Jonathan (Andrew Lincoln) zwar im siebten Himmel, aber trotzdem soll Alex die beiden auseinanderbringen. Die Zeit drängt, denn in zehn Tagen soll in Monaco die Hochzeit stattfinden. Kurzerhand gibt Alex sich als Juliettes neuer Bodyguard im Auftrag ihres Vaters aus, weicht der Braut fortan nicht mehr von der Seite und wartet auf eine Chance, um ihr Herz zu gewinnen. Aber die selbstbewusste junge Frau lässt sich nicht so leicht an der Nase herumführen, im Gegenteil: Sie ist von ihrem "Wachhund" vor allem genervt und schafft es immer wieder, ihm zu entwischen. Der Countdown zur Hochzeit läuft und Alex greift zu den aberwitzigsten Tricks, um Juliette doch noch für sich zu gewinnen. Nach vielen Mühen scheint der Plan aufzugehen. Zugleich aber geschieht etwas Unerwartetes: Der abgebrühte Auftragslover entwickelt echte Gefühle für sein Zielobjekt. Die an der Côte d'Azur spielende Liebeskomödie lässt zwei französische Sterne funkeln: Publikumsliebling Romain Duris als professionellen Charmeur und Superstar Vanessa Paradis als widerspenstige Millionärstochter. In Frankreich lockte das Traumpaar 3,8 Millionen Zuschauer in die Kinos. Beim französischen Filmpreis Cèsar wurde "Der Auftragslover" in fünf Kategorien nominiert, darunter jene für den Besten Schauspieler und den Besten Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romain Duris (Alex Lippi) Vanessa Paradis (Juliette Van Der Becq) Julie Ferrier (Mélanie) François Damiens (Marc) Héléna Noguerra (Sophie) Andrew Lincoln (Jonathan Alcott) Jacques Frantz (Van Der Becq) Originaltitel: L'arnacoeur Regie: Pascal Chaumeil Drehbuch: Laurent Zeitoun, Jeremy Doner, Yoann Gromb Kamera: Thierry Arbogast Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 6