Ladyboys Internationale Schönheiten GB 2013

In der thailändischen Stadt Pattaya findet alljährlich der Schönheitswettbewerb Miss International Queen statt. Dieses Jahr kämpfen drei Schönheiten von den Philippinen, einem tief katholischem Land, in dem Transsexualität als Geistesstörung gilt, um die Krone. Die wettbewerbserfahrene Nikki, die auf eine letzte Chance auf den Sieg hofft, aber in jedem Fall gewinnen wird, da sie sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht; die obdachlose Stefania, deren Mutter nichts von ihrem Leben als Transsexuelle weiß; und die hübsche und ehrgeizige Kevin, die voller Stolz ihren männlichen Namen behalten hat.

Originaltitel: Ladyboys