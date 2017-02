Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Texas. Hier sind die Straßen lang und einsam. Das ideale Jagdrevier für den Serienkiller Stuntman Mike. Mit seinem Muscle Car macht sich Mike auf die Jagd nach hübschen, jungen Mädels. In einer Bar lernt er die heiße texanische DJane Jungle Julia und ihre attraktiven Freundinnen kennen. Sie trinken, flirten und albern herum, nicht ahnend, dass der Tod schon lauert. Einige Zeit später genießen drei andere Frauen ihre freie Zeit. Zoë, Kim und Abernathy arbeiten beim Film und haben für ein paar Tage drehfrei. Bei einem Highspeed-Spielchen stößt das Frauen-Trio auf Mike. Doch diese Girls durchschauen schnell, mit welchem Typen sie es zu tun haben. Sie drehen den Spieß um und gehen zum Angriff über. Ein Road-Duell auf Leben und Tod beginnt! Diese Hommage an das B-Movie- und Exploitationfilm-Genre der 70er ist das Gegenstück zu Robert Rodriguez' Teil des GRINDHOUSE Double Features und enthält zwei Charaktere, die auch in "Planet Horror" vorkommen: Texas Ranger Earl McGraw und Dr. Dakota Block. In Google-Kalender eintragen