Sport1+ 03:00 bis 04:40 Sport Rugby Live - Rugby Europe Championship Deutschland - Rumänien, in Offenbach Merken Auftakt in die Rugby Europe Championship: In Offenbach empfängt die deutsche 15er Rugbynationalmannschaft zum Start Rumänien. Im vergangenen November überzeugte das Team mit Siegen gegen Uruguay und Brasilien. Der Wettbewerb ist gleichzeitig auch der Startschuss für die WM-Qualifikation zur Rugby WM 2019 in Japan, für die sich die DRV XV erstmals qualifizieren möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Bandermann

