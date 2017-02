TF1 20:50 bis 20:55 Sonstiges C'est Canteloup Stereo 16:9 HDTV Merken En tête-à-tête, Nikos Aliagas et Nicolas Canteloup revisitent avec impertinence l'actualité du jour. Détournements d'images d'actualité, parodies, interviews décalées, Nicolas Canteloup propose une satire des faits marquants de la journée avec pour signature: ses imitations des personnages qui font l'événement dans le monde de la politique, du spectacle et des médias. D'une durée de sept minutes et en public, ce programme est une création originale, écrite par l'humoriste et ses auteurs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Canteloup Gäste: Gäste: Nicolas Canteloup