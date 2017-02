TF1 02:00 bis 02:55 Sonstiges Chicago Police Department A la place d'un autre USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken La ville de Chicago est ébranlée lorsqu'un enfant afro-américain de six ans est assassiné. Au départ, l'équipe d'enquêteurs se concentre sur le père de l'enfant, qui a appartenu à un gang. Mais celui-ci dit qu'il n'est pour rien dans ce meurtre, et qu'il ne voit pas qui pourrait s'en prendre à lui de cette façon. Après un nouveau tir sur le périmètre du gang, Mouse, Lindsay et Halstead cherchent des preuves qui pourraient établir une corrélation entre les deux fusillades. Plus tard, ils se rendent compte qu'il pourrait s'agir d'une erreur d'identité, et tentent de mettre la main sur le présumé tueur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Matt Olmstead Musik: Atli Örvarsson