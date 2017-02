TF1 00:20 bis 01:10 Sonstiges Chicago Police Department Badge usurpé USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Lindsay et Halstead se lancent à la recherche de plusieurs hommes qui se font passer pour des agents de police. Ils abordent des femmes à la sortie des casinos et, en les impressionnant, tentent de les dépouiller de l'argent qu'elles viennent de gagner. Quand l'agent Martin Watts, qui s'occupe de cette affaire à vent de la mission, il s'implique beaucoup, à la consternation de Voight. Pendant ce temps, en raison de sa séparation d'avec Ruzek, Burgess envisage son transfert dans un autre district, tandis que Mouse propose à Ruzek de l'installer avec un ami. Quant à Antonio, il se porte volontaire pour prendre la place de Roman dans un match de boxe contre Jimmy de la caserne 21... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Erik Jensen (Martin Watts) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Rohn Schmidt Drehbuch: Mike Weiss, Cole Maliska Musik: Atli Örvarsson