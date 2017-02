TF1 22:40 bis 23:25 Sonstiges New York Unité Spéciale Abus de surveillance USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Charisse, ex-détenue, rencontre dans la rue son officier de probation, Gary Munson, qui la force à monter dans son véhicule et l'agresse sexuellement. Ce n'est pas la première attaque commise par Munson, qui est responsable de nombreux viols au sein de l'établissement pénitentiaire. Les victimes ont toutes été agressées sous le toit de la chapelle, qui n'est pas soumise à surveillance vidéo. Par peur des représailles, aucune d'entre elles n'accepte de porter plainte. La police rencontre de grandes difficultés à rassembler des preuves contre le violeur récidiviste... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Ice- T (Odafin Tutuola) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Raúl Esparza (Rafael Barba) Vincent Curatola (Le juge TK) Andy Karl (Mike Dodds) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jonathan Starch Drehbuch: Julie Martin, Warren Leight