TF1 21:45 bis 22:40 Arztserie Grey's Anatomy L'étape suivante USA 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Durant sa convalescence, Meredith est amenée à suivre une thérapie psychologique, durant laquelle elle réalise qu'elle est à un moment de sa vie où tout est possible. Owen avoue à Amelia que Nathan était avec sa soeur lorsqu'elle est morte, et qu'il ne peut lui pardonner. Ainsi, même s'ils sont amenés comme souvent à travailler ensemble, ils finissent toujours par s'invectiver et se fâcher. Une patiente de 15 ans atteinte d'un cancer demande à Alex d'être son médecin, mais quand le traitement la déçoit, elle le rejette et se rapproche de Maggie et Callie... Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Kevin Rodney Sullivan Drehbuch: Elisabeth Finch Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12