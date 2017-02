TF1 18:00 bis 19:00 Sonstiges Bienvenue chez nous Stereo 16:9 HDTV Merken Durant une semaine, quatre couples de propriétaires se confrontent et vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres. Du lundi au jeudi, ils vont se juger et se noter sur les critères suivants: L?hospitalité et la convivialité; La maison et ses extérieurs; La qualité des services proposés (activités, découverte de la région, repas) et La chambre Après avoir reçu les autres candidats dans leur gîte, les hôtes ne reçoivent pas les cotes chiffrées évaluant leur propriété et leur accueil mais ils peuvent déjà lire les appréciations écrites laissées par leurs rivaux ce qui pimente encore les relations entre les concurrents au long de la semaine. A la fin de leur séjour, chaque couple paie le tarif qui lui semble le plus juste évaluant le rapport qualité/prix des chambres des autres candidats. S'il décide de payer 92 % du prix de la chambre, il offre ainsi une note de 9,2/10 à son hôte. Mais tous ne découvrent ces cotations et ces montants que le vendredi, lors de la finale. Alors, cette semaine, quel couple décrochera le titre de "meilleure maison d?hôtes de la semaine" et la somme de 3000 euros - Les adresses sont toutes reprises ci-dessous. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie