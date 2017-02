TF1 17:00 bis 18:00 Sonstiges Quatre mariages pour une lune de miel Stereo 16:9 HDTV Merken Quatre jeunes femmes mettent en compétition le plus beau jour de leur vie : leur mariage. Elles ne se connaissent pas mais ont accepté ce jour-là de se faire juger par les autres. A chaque épisode, alors que l'une d'elles se fait passer la bague au doigt, les trois autres, invitées à la cérémonie et à la soirée, notent le mariage sur quatre critères : le lieu et sa décoration, la qualité du repas, l'ambiance générale et, bien entendu, la robe. En jeu, le titre de "meilleur mariage". Le couple qui l'emportera gagnera la lune de miel de ses rêves. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie