TF1 15:30 bis 17:00 Sonstiges Joséphine, ange gardien Remue-ménage F, B, CH 2006 Stereo 16:9 Merken Joséphine est envoyée en mission pour venir en aide à Tania Fournier, une dame âgée menacée d'expulsion. Monsieur Malot, un promoteur sans scrupules, a racheté l'immeuble dans lequel elle vit depuis toujours et veut expulser les locataires pour revendre les appartements un par un. Les voisins de Tania se battent comme ils le peuvent, mais la vieille femme, une ancienne diva au caractère revêche, ne se mêle pas à eux. Joséphine se fait passer pour une aide ménagère et entre à son service. Sa mission, qui consiste à empêcher l'expulsion des locataires, prend une autre dimension : elle tente de redonner le goût de vivre à Tania. Elle la convainc de donner des cours de chant à Maxime Malot, le fils du nouveau propriétaire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Macha Méril (Tania) Arthur Dupont (Maxime) Marion Corrales (Anna) Bernard Bloch (Malot) Dimitri Rataud (Guerin) Abbès Zahmani (Pinel) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Laurent Levy Drehbuch: Gilles Vernet, Marie-Luce David, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur