TF1 13:50 bis 15:30 Sonstiges Joséphine, ange gardien Un passé pour l'avenir F, B, CH 2006 Stereo 16:9 Merken Jeune femme heureuse, Nina Lafon vit avec son époux dans le petit village où ses parents tiennent une boulangerie prospère. Seule ombre au tableau : elle et son mari ne parviennent pas à avoir d'enfant. Après deux longues années de tentatives infructueuses, leur moral est au plus bas. Un beau jour, ses parents engagent une nouvelle apprentie au tempérament dynamique : Joséphine. Entre la préparation des brioches et la cuisson des macarons, l'ange gardien aide Nina à identifier l'origine de ces échecs répétés. Car le médecin de Nina est formel : ni la jeune femme, ni son mari ne sont stériles. Joséphine amène alors les parents de Nina à lui en dire plus sur son passé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Josephine) Audrey Dana (Nina Lafon) Anne Jacquemin (Camille Catinel) Bruno Abraham Kremer (Remy Teyssier) Annie Grégorio (Martine Teyssier) Bruno Abraham Kremer (Rémi Teyssier) Jean-Philippe Bèche (Paul Lafon) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Philippe Monnier Drehbuch: Marie-Hélène Saller, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur, Roland Romanelli

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 392 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:30 bis 14:30

Seit 56 Min. Herzklopfen

Melodram

ARTE 13:45 bis 15:25

Seit 41 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 31 Min.