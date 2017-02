TF1 00:15 bis 01:10 Krimiserie Les experts : Miami Une trop lourde ardoise USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Deux jeunes gens, Mary et Jim, font une course de scooter des mers. Mary passe sous un pont. Jim, lui, heurte le pylône et disparaît dans les flots. Frank est chargé d'interroger Mary. Celle-ci prétend qu'elle venait juste de rencontrer le jeune homme et affirme qu'ils n'allaient pas très vite lorsqu'ils sont arrivés au pont. Alexx, elle, examine le cadavre du jeune homme. Elle découvre des morceaux de pierre dans ses cheveux. Son hypothèse est que Jim a reçu un projectile sur la tête avant de percuter la pile du pont. Les experts apprennent par ailleurs que Jim venait juste de sortir de prison. Bientôt, ils tiennent un premier suspect : le fils d'Alexx... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Rex Linn (Sgt. Frank Tripp) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Gina Lamar Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn, Marc Dube Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner