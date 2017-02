TF1 23:55 bis 00:50 Sonstiges New York Unité Spéciale De l'une à l'autre USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Une psychiatre contacte l'unité spéciale pour signaler un cas de maltraitance. Elle soupçonne en effet une de ses patientes de frapper régulièrement et violemment sa petite fille. Les inspecteurs se mettent au travail, pour confirmer ou non ses soupçons. En fouillant l'appartement de la suspecte, Stabler et Benson découvrent que la psychiatre qui s'est adressée à eux et la mère abusive ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Intrigués et effrayés, ils enquêtent sur ce cas de dédoublement de la personnalité. Bientôt, ils apprennent que l'enfant maltraitée a disparu. Réussiront-ils à la retrouver avant qu'il ne soit trop tard ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Donald Cragen) B. D. Wong (George Huang) Diane Neal (Casey Novak) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Neal Baer, Dawn DeNoon, Dick Wolf Musik: Mike Post