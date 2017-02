TF1 22:00 bis 23:10 Sonstiges Ennemi public La marque de la bête B 2015 Stereo 16:9 Merken Sur la scène de crime, Michaël et Chloé remarquent que le corps a été déplacé. Alors que Chloé doute de l'implication de Béranger dans le meurtre de Noémie, l'autopsie révèle un sigle gravé sur le cuir chevelu de la fillette. Il s'agit de la marque du tueur. A l'abbaye, alors que Frère Lucas parvient tout juste à faire accepter la présence de son novice Béranger dans la communauté, une nouvelle suspicion pèse sur l'ancien criminel et remet tout en cause. Peut-on réellement faire confiance à un tueur d'enfant - Désirant interrompre le traitement médical de Béranger, Lucas contacte le psychiatre qui l'a suivi en prison... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Angelo Bison (Guy Béranger) Clement Manuel (Lucas Stassart) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Emylie Buxin (Jessica) Regie: Mattieu Frances, Gary Seghers Drehbuch: Mathieu Frances, Gilles de Voghel, Antoine Bours, Christopher Yates, Fred Castadot