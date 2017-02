TF1 13:50 bis 15:30 Sonstiges Ma jumelle diabolique USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Juliana et Deborah sont deux soeurs jumelles qui ont perdu leur père. Juliana, la fille parfaite, a réussi à aller de l'avant et à tourner la page. Elle étudie la mode et pense devenir une designer. Elle est très proche de sa mère, Eve, mais a tendance à jeter l'argent par les fenêtres lors de ses nombreuses séances de shopping. Deborah, quant à elle, a sombré dans la drogue et l'alcool, se sentant responsable de la mort de son père. Un jour, Juliana apprend que sa mère à l'intention de vendre la maison familliale pour aller s'installer avec son nouvel amour, Winston. Refusant de la laisser dilapider sa fortune, elle décide de prendre l'apparence de sa soeur pour tenter d'éliminer sa mère et ensuite, supprimer Deborah... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Yvonne Zima (Deb Hansen / Juliana Hansen) Claire Rankin (Eve Hansen) Garrett Hnatiuk (Deke) Rob Stewart (Winston Berlin) Varrick Grimes (Neighbor) Nabil Khatib (Billy) Vanessa Zima (Becky) Originaltitel: Killing Mommy Regie: Curtis Crawford, Anthony Lefresne Drehbuch: Trent Haaga Musik: Richard Bowers