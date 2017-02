sixx 15:40 bis 16:40 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Der Avatar USA 2008 16:9 HDTV Merken Als Ned Melindas PC repariert und anschließend noch schnell ein Computerspiel mit Eli spielen will, hat das fatale Konsequenzen: Eine der virtuellen Figuren, ein so genannter Avatar namens Phoenix, verlässt nämlich plötzlich die Spiel-Ebene und steht auf einmal sehr real in Melindas Laden! Doch so schnell, wie Phoenix auftaucht, ist er auch schon wieder verschwunden. Melinda findet heraus, dass Phoenix sich regelmäßig in der realen Welt mit einem Mädchen namens Alise trifft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Christoph Sanders (Ned Banks) Jamie Kennedy (Eli James) Camryn Manheim (Delia Banks) Raphael Sbarge (Larry Jones) Vanessa Marano (Alise Jones) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Steven Robman Drehbuch: Jeannine Renshaw Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12