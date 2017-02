sixx 22:25 bis 00:20 Komödie Frau mit Hund sucht Mann mit Herz USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sarah Nolan ist frisch geschieden und soll wieder an den Mann gebracht werden - das findet zumindest ihre Familie. Um das Ganze zu beschleunigen, meldet ihre Schwester Carol sie auf einer Online-Dating-Plattform an. Daraus resultieren einige mehr als merkwürdige Dates, doch auch ein sympathischer Kerl hat Interesse an Sarah: Jake. Irgendwie nimmt die Romanze allerdings nicht recht Fahrt auf, und Sarah lässt sich mit Bob ein, wovon Jake Wind bekommt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Lane (Sarah Nolan) John Cusack (Jake Anderson) Elizabeth Perkins (Carol) Christopher Plummer (Bill) Dermot Mulroney (Bob) Stockard Channing (Dolly) Ali Hillis (Christine) Originaltitel: Must Love Dogs Regie: Gary David Goldberg Drehbuch: Gary David Goldberg Kamera: John Bailey Musik: Craig Armstrong, Susie Suh, Vinnie Zummo