sixx 08:55 bis 09:20 Dokusoap Der Hundetrainer - Lucky Dogs mit Brandon McMillan Brandons größte Herausforderungen USA 2013 16:9 HDTV Merken Die Hunde in der Lucky Dogs-Farm sind dort, um zu lernen. Jedes Tier stellt eine andere Herausforderung für Brandon dar. Während ein Hund Schwimmunterricht benötigt, lernt der andere wie man auf Berge steigt. Wenn ihre Ausbildung erfolgreich ist, können sie sich auf eine Adoption in eine liebevolle Familie freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Brandon McMillan Originaltitel: Lucky Dog