sixx 08:45 bis 09:20 Dokusoap Mein Schnäppchen in Weiß! Nervenzusammenbruch der Braut USA 2014 16:9 HDTV Merken Nach einer achtstündigen Fahrt durch den Regen erreicht Braut Lisa endlich den Brautladen "Vows?. Sie ist bereits bei ihrer Ankunft sehr gereizt und kein Kleid, das Beraterin Amelia ihr präsentiert, kann sie überzeugen. Verzweifelt und entnervt steht sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Wird sie ihr Kleid an diesem verfluchten Tag noch finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Found the Gown

