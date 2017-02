sixx 14:00 bis 15:00 Dokusoap Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Holland Trinny & Susannah in Rotterdam GB 2010 16:9 Merken Caroline liebt ihre langen dunklen Haare, doch Trinny und Susannah raten ihr zu einer radikalen Veränderung - Haare ab. Die Tränen kullern schon vor dem Schnitt. Lingerie-Stylistin Joan erklärt außerdem, warum Bandeau-Umrahmungen ungleich große Brüste kaschieren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Trinny Woodall, Susannah Constantine Originaltitel: Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Netherlands