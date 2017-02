sixx 16:30 bis 17:25 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Melindas Vater USA 2008 16:9 HDTV Merken Als Melindas Vater Tom Gordon überraschend nach Grandview kommt, merkt Melinda, dass ihn ein dunkles Geheimnis umgibt und versucht herauszufinden, worum es sich handelt. Immer noch beschäftigt sie sich mit dem wieder aufgerollten Mordfall des kleinen Michael Wilkins, in dem Paul Eastman der Tat bezichtigt wurde. Melinda erfährt, dass ihre Mutter damals mit dem Angeklagten Eastman zusammenlebte und ihn heiraten wollte. Sie glaubt nicht an seine Schuld ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jay Mohr (Prof. Rick Payne) Camryn Manheim (Delia Banks) Martin Donovan (Tom Gordon) Corin Nemec (Paul Eastman) Christoph Sanders (Ned Banks) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: John Gray Drehbuch: John Gray Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12