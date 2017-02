sixx 15:35 bis 16:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Besessen USA 2007 16:9 HDTV Merken In einer Vision erscheint Melinda ein mysteriöser, maskierter Mann. Kurz darauf wird sie mit einem alten Gerichtsverfahren konfrontiert, in dem ihr Vater als Staatsanwalt eine wichtige Rolle spielte. Damals ging es um den Tod eines kleinen Jungen namens Michael Wilkins, der offenbar von einem gewissen Paul Eastman ermordet wurde. Als Melinda Michaels Familie besucht, spürt sie sofort, dass Michaels Geist noch immer anwesend ist. Warum kann er nicht ins Licht hinübergehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jay Mohr (Prof. Rick Payne) Camryn Manheim (Delia Banks) Tess Harper (Ellen Wilkins) Ignacio Serricchio (Gabriel Lawrence) Braeden Lemasters (Michael Wilkins) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Eric Laneuville Drehbuch: P.K. Simonds, Laurie McCarthy Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12