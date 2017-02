sixx 14:05 bis 15:00 Dokusoap Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Holland Trinny & Susannah in Delft GB 2010 16:9 Merken Die Damen in Delft tragen gerne Schwarz. Susannah zeigt den Ladys, dass man sich auch mit anderen Tricks ein paar Größen schlanker schummeln kann. Die Expertin scheut sich nicht, ihre eigenen Problemzonen zu zeigen, nur um sie dann gekonnt zu kaschieren. Hier kann man was lernen! In Google-Kalender eintragen Moderation: Trinny Woodall, Susannah Constantine Originaltitel: Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Netherlands

