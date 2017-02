France 3 22:25 bis 23:15 Sonstiges La stagiaire La chair de ma chair F 2015 Stereo 16:9 Merken Louise, 16 ans, est retrouvée morte dans la benne à ordures de la boîte de nuit de son père Alain Louvion. Celui-ci prévient Filiponi que s'il retrouve l'assassin de sa fille avant la police, il l'exécutera. Cathy, la mère de Louise, séparée d'Alain depuis dix ans, s'est remariée avec Franck Blancheteau, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. C'est lui qui a élevé Louise jusqu'au retour d'Alain. Les deux hommes se détestent. Constance et Filiponi s'intéressent aux fréquentations de Louise, des clients de la boîte de nuit de son père avec qui elle a passé les dernières heures de sa vie. Mais ce sont les rapports fusionnels entre Louise et son père qui intriguent les enquêteurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michèle Bernier (Constance Meyer) Arié Elmaleh (Frédéric Filiponi) Philippe Lelièvre (Barth Meyer) Jeanne Lambert (Alice Meyer) Clément Moreau (Antoine Meyer) Géraldine Loup (Fanny Pelletier) Rémi Pedevilla (le capitaine Sentier) Regie: Olivier Barma Drehbuch: Isabel Sebastian, Laurent Burtin, Christiane Lebrima Musik: Florent Athenosy, Alain Pewzner

