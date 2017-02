France 3 03:45 bis 04:40 Sonstiges Les carnets de Julie Le pays de l'Albigeois, dans le Tarn F Stereo Untertitel 16:9 Merken Au coeur du Tarn, Julie Andrieu visite Cordes-sur-Ciel, l'un des villages médiévaux les plus significatifs de France, doté d'un héritage architectural hors du commun et classé Grand Site Midi-Pyrénées. A l'abri des puissantes fortifications, les demeures aux façades sculptées magnifient l'art gothique. Par sa beauté et son authenticité, ce cadre de vie unique a su attirer artistes et artisans, qui y trouvent l'inspiration. Après une visite de cette cité d'exception, l'animatrice savoure, quant à elle, quelques spécialités locales. Au sommaire : In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julie Andrieu Originaltitel: Les carnets de Julie

