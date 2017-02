France 3 23:15 bis 00:15 Sonstiges Les évadés de Rawa Ruska, témoins de la Shoah F 2017 Stereo 16:9 Merken Dès 1940, des soldats français, enfermés dans des camps de prisonniers en Allemagne, s'évadent pour tenter de rejoindre la France. Plusieurs fois repris, 25 000 d'entre eux sont alors envoyés dans un camp de répression, situé à Rawa Ruska, en Galicie. Dans cette région d'Ukraine, ils sont bientôt confrontés à l'extermination de la population juive par la Waffen SS et les milices ukrainiennes. Huit rescapés, aujourd'hui centenaires, évoquent cette page dramatique et traumatisante de leur histoire personnelle, et témoignent de l'enfer qu'ils ont vécu au sein du camp disciplinaire de Rawa Ruska. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Chochana Boukhobza

