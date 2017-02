France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Et si on vivait tous ensemble ? F, D 2011 Stereo 16:9 Merken Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne, 75 ans tous les cinq, sont amis depuis plus de quarante ans et se retrouvent régulièrement autour d'une bonne bouteille, dont Albert collectionne ensuite les étiquettes dans son carnet. Mais les souvenirs d'Albert commencent à s'embrouiller, et Jeanne, sa femme, lui cache la maladie qui lui ronge les entrailles. Le coeur de Claude, qui a beaucoup servi, menace de le lâcher, et son fils de l'expédier dans une maison de retraite. Alors Jean, qui a toujours été fonceur, propose que tous se replient dans la grande maison qu'il partage avec sa femme Annie. Dirk, un étudiant en ethnologie allemand, donne un coup de main et prend des notes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Bedos (Jean) Daniel Brühl (Dirk) Geraldine Chaplin (Annie Colin) Claude Rich (Claude Blanchard) Bernard Malaka (Bernard) Gwendoline Hamon (Sabine) Gustave De Kervern (Le vendeur des pompes funèbre) Originaltitel: Et si on vivait tous ensemble? Regie: Stéphane Robelin Drehbuch: Stéphane Robelin Musik: Jean-Philippe Verdin Altersempfehlung: ab 6