Bardot amoureuse F 2016 Brigitte Bardot a été filmée, photographiée, interviewée, racontée. Sa vie, son enfance, ses multiples amants, l'amour-haine que lui vouait le public, ses liens avec le cinéma : que reste-t-il à en dire - Il existe une dimension de sa vie qu'elle a affichée et revendiquée : l'amour. Ce documentaire, qui s'arrête en 1973, année de ses adieux au cinéma, ne repose pas seulement sur la filmographie de la star, ou sur les dizaines de reportages qui lui ont été consacrés. Il dispose en effet d'une autre source, inestimable : les dix heures de pellicule, consacrées par son père Louis Bardot, à sa famille. Brigitte y est filmée de sa naissance à son adolescence, juste avant que le cinéma et Vadim avec "Et Dieu... créa la femme" ne prennent le relais pour l'immortaliser à leur tour. Originaltitel: Bardot amoureuse Regie: Virginie Linhart