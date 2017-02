France 3 23:25 bis 00:15 Sonstiges In Situ Les animaux, une fascination qui rapporte gros Une clinique aux petits soins / Des lézards et des hommes / Pâtée à la normande / Stereo 16:9 Merken Pour assurer le bien-être de leurs animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, les Français sont prêts à dépenser beaucoup d'argent : les dépenses s'élèvent chaque année à 4,3 milliards d'euros. Chats, chiens, oiseaux, hamsters, poissons rouges : la France est le pays européen qui possède le plus d'animaux par habitant. On en recense 63 millions, soit près d'un animal de compagnie par habitant, un chiffre qui a doublé en trente ans. La place qu'ils occupent dans le quotidien des Français est devenue si importante que le marché des animaux est une aubaine pour les entreprises spécialisées. Marie-Sophie Lacarrau décrypte ce phénomène et présente les tendances dans ce domaine, puis propose une plongée au coeur de l'un des plus grands zoos français. Au sommaire : In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marie-Sophie Lacarrau

