France 3 00:20 bis 01:00 Sonstiges The Closer : L.A. enquêtes prioritaires Pour quelques dollars USA 2011 Stereo 16:9 L'avocat Owen Doyle propose à Provenza et Flynn de traquer un fugitif, Steven Hirschbaum, que le FBI accuse de fraude massive. Hirschbaum a en effet détourné les fonds de pension d'une entreprise, soit 300 millions de dollars, vers des comptes offshore. Owen Doyle, qui représente les plaignants, veut le voir derrière les barreaux. Le fugitif est repéré dans un hôtel, mais fait une chute mortelle en tombant de la fenêtre de sa chambre. Brenda se déplace immédiatement sur les lieux et découvre avec stupeur que ses agents ont accepté de travailler au noir. Le légiste révèle alors que la victime n'est pas Steven Hirschbaum, mais un certain Scott Esposito... Schauspieler: Kyra Sedgwick (Brenda Leigh Johnson) Jon Tenney (Fritz Howard) GW Bailey (Provenza) Anthony John Denison (Andy Flynn) Andy Milder (Owen Doyle) JK Simmons (Will Pope) Robert Gossett (Russell Taylor) Gäste: Gäste: Adam Arkin Originaltitel: The Closer Regie: Michael Pressman Drehbuch: Adam Belanoff Musik: James S. Levine