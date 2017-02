France 3 23:10 bis 00:20 Sonstiges Le divan de Marc-Olivier Fogiel Stereo 16:9 Merken Actrice, humoriste et réalisatrice, Charlotte de Turckheim s'allonge sur le divan de Marc-Olivier Fogiel pour un entretien intime. Issue d'une famille noble du Haut-Rhin, Charlotte de Turckheim a trouvé sa voie dans le théâtre à la fin des années 70, puis au cinéma et sur scène, appuyée en cela par Coluche. Elle n'a cessé d'apparaître au cinéma ou à la télévision depuis. Avec son hôte, elle revient sur son parcours personnel et sa carrière, évoque ses projets ainsi que ses regrets et ses envies lors d'un moment de confidences et de vérités. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marc-Olivier Fogiel Gäste: Gäste: Charlotte de Turckheim