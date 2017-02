France 3 21:00 bis 23:31 Sonstiges Australia AUS, USA, GB 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken En 1939, Sarah Ashley, élégante aristocrate britannique, quitte son pays pour rejoindre son mari en Australie où il est devenu éleveur. Elle est accueillie par Drover, un cow-boy local, qui se charge de la mener à la propriété de son époux. Hélas, sur place Sarah découvre qu'il a été assassiné. Tout accuse King George, un aborigène dont le petit-fils métis, Nullah, vit sur la propriété avec sa mère. Cependant, Sarah découvre que Fletcher, le contremaître, vole le bétail, a tué son mari et travaille en réalité pour un puissant éleveur, Carney. Pour éviter la faillite, Sarah et Drover choisissent d'emmener le troupeau à Darwin pour le vendre à l'armée... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Kidman (Lady Sarah Ashley) David Wenham (Neil Fletcher) Jack Thompson (Kipling Flynn) Brandon Walters (Nullah) Eddie Baroo (Bull) Tony Barry (Sergeant Callahan) Damian Bradford (Constable #1) Originaltitel: Australia Regie: Baz Luhrmann Drehbuch: Baz Luhrmann, Stuart Beattie, Ronald Harwood, Richard Flanagan Musik: David Hirschfelder Altersempfehlung: ab 12