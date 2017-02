France 3 00:25 bis 02:15 Sonstiges La chambre ardente F 1961 Stereo 16:9 Merken Marc Desgrez et sa femme Lucie se rendent en vacances chez un vieil oncle, qui possède un château en Bavière et dont ils espèrent hériter. Cet oncle vit en compagnie de son infirmière, de trois domestiques et de son ami le docteur Hermann, interdit d'exercice depuis qu'il a pratiqué un avortement. Les deux amis s'adonnent de concert à la sorcellerie. L'oncle est lui-même le descendant du policier qui, au XVIIIe siècle, livra l'empoisonneuse marquise de Brinvilliers à la justice. Depuis, la descendance de l'homme en question est maudite et doit mourir de mort violente. D'autres personnes se trouvent également au château et participent à sa vie mondaine. Un soir, un bal costumé est organisé à l'issue duquel on retrouve le cadavre de l'oncle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Brialy (Marc Desgrez) Claude Rich (Stéphane Desgrez) Nadja Tiller (Myrna Schneider) Perrette Pradier (Lucy) Frédéric Duvallès (Mathias Desgrez) Edith Scob (Marie D'Aubray Boissand) Walter Giller (Michel Boissand) Regie: Julien Duvivier Drehbuch: John Dickson Carr, Julien Duvivier, Charles Spaak Musik: Georges Auric