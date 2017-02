France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Brokenwood La pêche du jour NZ 2015 Stereo 16:9 Merken Jared Moreru part faire son jogging sur la plage. Médusé, il trouve un casier de pêche contenant une main humaine. Il s'avère que le casier appartient à une famille de pêcheurs bien connu, les Keely. La main appartient-elle à l'un de ses membres - Le patriarche des Kelly a disparu il y a cinq ans dans l'incendie de son bateau. Le sergent Simms interroge le fils du défunt, Tommy Keely. Mais personne ne peut expliquer la dérive de ce casier. Un cadavre amputé d'une main est repêché, quelques jours plus tard. Selon la légiste, cette dépouille a résidé dans l'eau environ trois jours. Et la main a probablement été sectionnée par un harpon. Rapidement, le corps est identifié : il s'agit d'un contrôleur de pêche controversé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neill Rea (Mike Shepherd) Fern Sutherland (Kristin Sims) Pana Hema Taylor (Jared Morehu) Nic Sampson (Sam Breen) Cristina Ionda (Gina) Shane Cortese (Tommy Keely) Ingrid Park (Liza Keely) Originaltitel: The Brokenwood Mysteries Regie: Mike Smith Drehbuch: Greg McGee Musik: Jay Neilson, Tami Neilson