France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Brokenwood La mécanique du crime NZ 2016 Stereo 16:9 A Riverstone Beach, le festival annuel attire les amateurs de tous types de véhicules de collection. Le matin de l'ouverture officielle de la manifestation, Charlie Baxter, président de la société des voitures vintage, est retrouvé mort près d'une Cadillac Eldorado, véhicule qu'il chérissait tout particulièrement. L'autopsie révèle bientôt que Baxter a les poumons remplis d'essence. A-t-il été victime d'un accident mécanique, ou au contraire d'un meurtre soigneusement préparé - Il s'avère que, le jour précédant la mort de Charlie Baxter, un corps non identifié avait été retrouvé dans son garage. Peut-il s'agir d'une simple coïncidence - Les enquêteurs en doutent... Schauspieler: Neill Rea (Mike Shepherd) Fern Sutherland (Kristin Sims) Pana Hema Taylor (Jared Morehu) Nic Sampson (Breen) Cristina Ionda (Gina) Ido Drent (Greg McQueen) Christopher Hobbs (Charlie Baxter) Originaltitel: The Brokenwood Mysteries Regie: Mike Smith Drehbuch: Timothy Balme, Greg McGee Musik: Joel Haines