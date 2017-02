sixx 16:35 bis 17:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die Andere USA 2008 16:9 HDTV Merken Als Professor Payne seiner Jugendliebe Nina wiederbegegnet, setzt der Geist seiner verstorbenen Frau Kate alles daran, sie von ihm fernzuhalten. Mit Melindas Hilfe stellt sich heraus, was hinter dieser heftigen Ablehnung steckt: Nina hat einen hochbegabten Sohn, dessen Vater offenbar Payne ist. Kate will verhindern, dass Payne das Geld aus ihrer Lebensversicherung für die Förderung dieses vermeintlichen Sohnes ausgibt, denn sie weiß, dass Nina ein falsches Spiel spielt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Camryn Manheim (Delia Banks) Jay Mohr (Professor Rick Payne) Nikki Cox (Nina Haley) Rachel Shelley (Kate Payne) Nathan Gamble (Elliot Haley) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Mark B. Perry Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12