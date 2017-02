sixx 15:35 bis 16:35 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Der Grabwächter USA 2008 16:9 HDTV Merken Melinda und Delia machen mit Hilfe einer Videokamera Jagd auf einen Sprayer, der ihren Laden mit Graffiti beschmiert hat. Sie finden heraus, dass es sich um den Studenten Justin Jates handelt, der Melinda schon öfter gedroht hat, die Öffentlichkeit über ihre Fähigkeiten in Kenntnis zu setzen. Justin erinnert sich augenscheinlich nicht an seine Spray-Aktionen. Es stellt sich heraus, dass er ein Aneurysma hat, das nicht operiert werden kann, und dass er bald sterben wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jay Mohr (Prof. Rick Payne) Camryn Manheim (Delia Banks) Omid Abtahi (Justin Yates) Assaf Cohen (Andy Yates) Katie Lowes (Julie Anderson) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Fred Toye Drehbuch: John Gray Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12