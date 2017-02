sixx 09:35 bis 10:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Todesengel USA 2008 16:9 HDTV Merken Jim macht sich Vorwürfe, weil er einen Verletzten nicht mehr aus einem brennenden Haus retten konnte. Als in der Notaufnahme die Krankenschwester Jennifer von einem Geist attackiert wird, glaubt Jim zunächst, es sei der Geist jenes Mannes, der es in Wahrheit auf ihn abgesehen hat, doch dann stellt sich heraus, dass der Angriff tatsächlich Jennifer galt. Melinda erfährt, dass sie einem Patienten namens Peter Harrison einst eine erlösende Todesspritze gegeben hatte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jay Mohr (Prof. Rick Payne) Camryn Manheim (Delia Banks) Jean Louisa Kelly (Jennifer Quinlan) Jon Polito (Joe Grimaldi) Lawrence Pressman (Alter Mann) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Ian Sander Drehbuch: John Gray Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 100 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 54 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 49 Min.