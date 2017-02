sixx 22:30 bis 00:10 Horrorfilm Tödlicher Anruf J, USA, D 2008 Nach dem Roman von Yasushi Akimoto 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Innerhalb kürzester Zeit sterben etliche Studenten ungewöhnliche, höchst überraschende Tode. Das Besondere: Alle haben voher eine Sprachnachricht auf ihrer Handy-Mailbox vorgefunden, die ihnen den genauen Zeitpunkt ihres Ablebens vorausgesagt hat! Die Psychologie-Studentin Beth, die zwei gute Freunde an den Handy-Fluch verloren hat, beschäftigt sich näher mit den gruseligen Vorkommnissen. Sie findet heraus, dass ihre Mitbewohnerin Taylor wohl das nächste Opfer sein wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannyn Sossamon (Beth Raymond) Edward Burns (Det. Jack Andrews) Ana Claudia Talancón (Taylor Anthony) Ray Wise (Ted Summers) Azura Skye (Leann Cole) Johnny Lewis (Brian Sousa) Jason Beghe (Ray Purvis) Originaltitel: One Missed Call Regie: Eric Valette Drehbuch: Andrew Klavan Kamera: Glen MacPherson Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16