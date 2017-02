sixx 20:15 bis 22:15 Komödie Putzfrau Undercover D 2008 20 40 60 80 100 Merken Die ehrgeizige Maja Berger soll Sozius in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien des Landes werden. Doch dann wird sie eines schwerwiegenden Fehlers beschuldigt und fristlos gefeuert! Zuerst ist sie fassungslos und am Boden zerstört, hat dann aber die rettende Idee: Um an Beweismaterial für ihre Unschuld zu kommen, schleust sie sich inkognito in die Putzkolonne der Kanzlei ein. Unterstützung findet sie bei ihrem Ex-Kollegen Jan, der ihr hilft, Beweise zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Koschitz (Dr. Maja Berger) Alexander Beyer (Dr. Jan Beckmann) Katy Karrenbauer (Petra Borchert) Oliver Mommsen (Dr. Alexander Gronert) Martina Hill (Saskia Ziegler) Anna Böttcher (Anke Schmidt) Dietrich Hollinderbäumer (Eckhard Windhorst) Originaltitel: Putzfrau Undercover Regie: Ralf Huettner Drehbuch: Ilja Haller, Péter Palátsik, Lilian Thoma Kamera: Hannes Hubach Altersempfehlung: ab 12