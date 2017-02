sixx 16:30 bis 17:25 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die Verehrerin USA 2008 16:9 HDTV Merken Ned ist an einer neuen Highschool tätig und bittet Melinda um Hilfe, als er das Gefühl hat, dass dort etwas Gespenstisches vor sich geht. Die unheimlichen Vorfälle stehen im Zusammenhang mit einem jungen Mädchen namens Lucy, deren Bruder Travis vor Kurzem gestorben ist. Die anderen Schüler glauben, dass Lucy schuld an seinem Tod ist. Doch Melinda sieht, dass Travis' Geist Jagd auf zwei andere Klassenkameraden macht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Jay Mohr (Professor Rick Payne) Camryn Manheim (Delia Banks) Christoph Sanders (Ned Banks) Marshall Allman (Thomas Benjamin) Lindsey Broad (Lucy Benjamin) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Mark Rosman Drehbuch: Karl Schaefer, Daniel Sinclair Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12

